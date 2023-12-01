Швейцарія заморозила російські активи на майже 9 мільярдів доларів

Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків (8,81 мільярда доларів) фінансових активів, що належать росіянам, в межах санкцій против РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив уряд країни, інформує Reuters.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO), який здійснює нагляд за санкціями, заявив, що цифра в 7,7 мільярда франків є лише останньою оцінкою та може бути змінена.

Зазначають, що точну цифру заморожених активів Швейцарією важко назвати через те, що до санкційного списку додаються нові особи або вилучаються з нього, а також через судові справи щодо заморожування або розблокування інших активів.

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Більш точна цифра очікується до кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки відзвітують перед урядом. SECO відмовився коментувати, чиї саме активи були заморожені.

Вказують, що зростання заморожених активів Берном пов'язане зі збільшенням на 300 осіб та 100 компаній і організацій, які були додані до санкційного списку за останні 12 місяців.

Крім того, Швейцария заблокувала рух 7,4 мільярда франків у валютних активах, що належать російському центральному банку.

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Заморожені активи – це лише частина загального багатства росіян у Швейцарії, у банках якої, за оцінками Швейцарської асоціації банкірів, зберігається 150 мільярдів швейцарських франків.

Президент Ален Берсе під час візиту до України минулого місяця пообіцяв більшу підтримку Києву та обговорив можливість використання доходів від заморожених російських активів для допомоги у відновленні країни.

Єврокомісія працює над пропозицією об'єднати частину доходів, отриманих від заморожених російських держактивів, для допомоги Україні та її післявоєнної відбудови. Швейцарія бере участь в обговоренні, але ще не вирішила, чи буде підтримувати цю пропозицію.

Раніше комітет у закордонних справах Національної ради Швейцарії відхилив пропозицію про приєднання країни до робочої групи G7 з пошуку активів підсанкційних росіян.

Швейцарія на початку квітня отримала лист від послів країн "Групи семи", в якому критикують "лазівки", які, як стверджують дипломати, дозволяють російським активам уникати санкцій у Швейцарії і становлять "репутаційний ризик" для країни.

Влада Швейцарії відповіла на лист, відхиливши прохання приєднатися до робочої групи з пошуку підсанкційних російських активів REPO.

Європейська правда