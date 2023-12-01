У Росії за день сталося два аварійні інциденти з цивільними літаками

Два літаки "Аерофлоту" за день здійснили екстрені посадки через технічні несправності.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, вранці 1 грудня на борту "Боїнга", що летів із Москви до Южно-Сахалінська, спрацювало попередження про падіння тиску в одному з шести коліс шасі. Це сталося перед посадкою в аеропорту призначення.

"Відповідно до правил виконання польотів екіпаж виконав усі необхідні в даному випадку процедури, зокрема сповістив наземні служби аеропорту", - повідомили в "Аерофлоті" російському агентству "Інтерфакс".

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У результаті пілотам вдалося приземлити літак. На борту перебували 408 пасажирів і 14 членів екіпажу.

Другий випадок стався 1 грудня з літаком, що летів із Калінінграда до Москви, якому довелося запитувати позаштатну посадку в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі.

"Під час польоту наземні служби отримали інформацію про технічну несправність повітряного судна. Аварійно-рятувальну команду було приведено в повну готовність", - розповів співрозмовник "Интерфакса".

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В "Аерофлоті" пояснили, що посадку було здійснено через спрацювання індикації системи охолодження обладнання в кабіні пілотів.

"З метою забезпечення безпеки польоту і відповідно до правил виконання польотів командир повітряного судна ухвалив рішення про виконання посадки в найближчому аеропорту", - зазначили в авіакомпанії.

На борту літака перебували 182 пасажири.

Нагадуємо:

У листопаді стало відомо, що українській розвідці вдалося отримати документацію за майже 1,5-річний період. Отримані дані дають право говорити про те, що російська цивільна авіація перебуває на межі колапсу.

Тільки за січень 2023 року в РФ було зафіксовано 185 авіапригод. Близько 1/3 було кваліфіковано як НП різного рівня небезпеки.

У 2 жовтня в Росії за день сталося одразу три аварійні інциденти з цивільними літаками.

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