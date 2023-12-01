Швейцария заморозила российские активы почти на 9 миллиардов долларов

Швейцария заморозила примерно 7,7 миллиарда швейцарских франков (8,81 миллиарда долларов) финансовых активов, принадлежащих россиянам, в рамках санкций против РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило правительство страны, информирует Reuters.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), который осуществляет надзор за санкциями, заявил, что цифра в 7,7 миллиарда франков является лишь последней оценкой и может быть изменена.

Отмечается, что точную цифру замороженных активов Швейцарией трудно назвать из-за того, что в санкционный список добавляются или изымаются новые лица, а также из-за судебных дел по замораживанию или разблокированию других активов.

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Более точная цифра ожидается к концу второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки отчитаются перед правительством. SECO отказался комментировать, чьи именно активы были заморожены.

Указывают, что рост замороженных активов Берном связан с увеличением на 300 человек и 100 компаний и организаций, которые были добавлены в санкционный список за последние 12 месяцев.

Кроме того, Швейцария заблокировала движение 7,4 миллиарда франков в валютных активах, принадлежащих российскому центральному банку.

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Замороженные активы – это лишь часть общего богатства россиян в Швейцарии, в банках которой, по оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, хранится 150 миллиардов швейцарских франков.

Президент Ален Берсе во время визита в Украину в прошлом месяце пообещал большую поддержку Киеву и обсудил возможность использования доходов от замороженных российских активов для помощи в восстановлении страны.

Еврокомиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских госактивов, для помощи Украине и ее послевоенного восстановления. Швейцария участвует в обсуждении, но еще не решила, поддерживать ли это предложение.

Ранее комитет по иностранным делам Национального совета Швейцарии отклонил предложение о присоединении страны к рабочей группе G7 по поиску активов подсанкционных россиян.

Швейцария в начале апреля получила письмо от послов страны "Группы семи" с критикой лазеек, которые, как утверждают дипломаты, позволяют российским активам избегать санкций в Швейцарии и представляют "репутационный риск" для страны.

Власти Швейцарии ответили на письмо, отклонив просьбу присоединиться к рабочей группе по поиску подсанкционных российских активов REPO.

Европейская правда