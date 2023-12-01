Російські олігархи практично не відчули наслідків санкцій на своїх статках - Індекс мільярдерів

У 2023 році статки найбагатших олігархів Росії збільшилися на 38,575 млрд доларів.

Про це свідчать дані "Індексу мільярдерів" (Bloomberg Billionaires Index), опублікованого агентством Bloomberg станом на 1 грудня.

Загалом до рейтингу, що складається з 500 осіб, увійшло 25 росіян.

До першої сотні багатіїв світу потрапило шестеро росіян, які розташовуються з 47 по 88 місце. Це: Реклама:

Владімір Потанін - 47 місце;

Леонід Міхельсон - 52 місце;

Вагіт Алекперов - 62 місце;

Владімір Лісін - 72 місце;

Алішер Усманов - 82 місце;

Алєксєй Мордашов - 88 місце.

П'ятеро багатіїв з цієї шістки отримали з початку 2023 року прибутки, які вимірюються мільярдами доларів.

Так, Владімір Потанін, чий статок станом на 1 грудня оцінюється в 30,7 млрд доларів, з початку року збільшив його на 2,11 млрд доларів.

Леонід Міхельсон має статок 27,3 млрд доларів і збільшив його з початку року на 2,71 млрд доларів.

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Вагіт Алекперов зі статком 24,5 млрд доларів збільшив його з початку року на 9,14 млрд доларів.

Владімір Лісін зі статком 22,9 млрд доларів збільшив його на 3,07 млрд доларів.

Алішер Усманов зі статком 20,3 млрд доларів збільшив його на 1,87 млрд доларів.

Алєксєй Мордашов зі статком 19,3 млрд доларів збільшив його на 618 млн доларів.

Нижче першої сотні у російських багатіїв справи також йшли непогано. Так:

Андрєй Мельниченко (105 місце) зі статком 17,2 млрд збільшив його на 4,03 млрд доларів;

Міхаіл Прохоров (125 місце) зі статком 15,0 млрд доларів збільшив його на 1,81 млрд доларів;

Геннадій Тимченко (133 місце) зі статком 14,5 млрд доларів збільшив йог на 2,69 млрд доларів;

Міхаіл Фрідман (158 місце) зі статком 12,0 млрд доларів збільшив його на +652 млн доларів;

Дмітрій Риболовлєв (179 місце) зі статком 11,1 млрд доларів збільшив його на 1,09 млрд доларів;

Леонід Федун (222 місце) зі статком 9,76 млрд доларів збільшив його на 3,89 млрд доларів;

Андрєй Гурьєв (230 місце) зі статком 9,63 млрд доларів збільшив його на 536 млн доларів;

Віктор Рашников (235 місце) зі статком $9,42 млрд доларів збільшив його на 885 млн доларів;

Роман Абрамович (293 місце) зі статком 7,95 млрд доларів збільшив його на 132 млн доларів;

Герман Хан (296 місце) зі статком 7,88 млрд доларів збільшив його на 309 млн доларів;

Алєксандр Абрамов (329 місце) зі статком 7,14 млрд доларів збільшив його на 747 млн доларів;

Андрєй Скоч (373 місце) зі статком 6,60 млрд доларів збільшив його на 1,04 млрд доларів;

Алєксєй Кузьмічов (444 місце) зі статком 5,77 млрд доларів збільшив його на 351 млн доларів;

Пьотр Авен (445 місце) зі статком 5,76 млрд доларів збільшив його на 461 млн доларів;

Сєргєй Галицкий (481 місце) зі статком 5,44 млрд доларів збільшив його на 706 млн доларів;

Сєргєй Попов (499 місце) зі статком 5,28 млрд доларів збільшив його на 699 млн доларів.

Лише троє найбагатших російських олігархів у 2023 році зменшили свої статки. Зокрема, це:

Сулейман Керімов (276 місце) зі статком 8,34 млрд доларів зменшив його на 650 млн доларів;

Віктор Вексельберг (351 місце) зі статком 6,96 млрд доларів зменшив його на 44,1 млн доларів;

Вячєслав Кантор (413 місце) зі статком 6,09 млрд доларів зменшив його на 277 млн доларів.

Загалом же, з початку поточного року статки найбагатших бізнесменів Росії збільшилися на 38,575 млрд доларів. До речі, єдиний український бізнесмен у рейтингу - Рінат Ахметов посів 490 місце зі статком 5,32 млрд доларів. За 2023 рік статки Ахметова зменшилися на 15,2 млн доларів.

Нагадуємо:

Bloomberg Billionaires Index – це щоденний рейтинг найбагатших людей світу. Цифри оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.

Крім щоденних коливань, рейтинг також містить загальну інформацію за останній календарний рік.