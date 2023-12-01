Негода залишила без світла 66 населених пунктів – "Укренерго"

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Станом на ранок 1 грудня без світла внаслідок негоди залишаються 66 населених пунктів, з них 14 понад добу, дефіциту в електросистемі немає.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що найскладніша ситуація зберігається в Одеській області, де 14 населених пунктів залишаються без електропостачання понад добу. Також внаслідок негоди додались відключення у Закарпатській області.

Загалом через негоду на ранок знеструмлено 66 населених пунктів в Закарпатській, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській областях.

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Крім того, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 426 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

В "Укренерго" повідомляють, що виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів.

"Диспетчерський центр "Укренерго" поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Але ситуацію ускладнює те, що через щільну хмарність сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей", – йдеться в повідомленні.

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У компанії просять ощадливіше ставитись до споживання електроенергії.

Додається, що експорт електроенергії сьогодні відсутній. Натомість імпорт 1 грудня незначний і здійснюється переважно в денні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 177 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 34 МВт.

Економічна правда.