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Непогода оставила без света 66 населенных пунктов - "Укрэнерго"

Пятница, 1 декабря 2023, 10:40 - Игорь Пилипив
 
getty images

По состоянию на утро 1 декабря без света в результате непогоды остаются 66 населенных пунктов, из них 14 более суток, дефицита в электросистеме нет.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". 

Отмечается, что самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области, где 14 населенных пунктов остаются без электроснабжения более суток. Также в результате непогоды добавились отключения в Закарпатской области.

Всего из-за непогоды на утро обесточены 66 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской областях.

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Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 426 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. 

В "Укрэнерго" сообщают, что произведенной украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. 

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме.  Но ситуацию осложняет то, что из-за плотной облачности солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей", - говорится в сообщении. 

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В компании просят экономнее относиться к потреблению электроэнергии.

Добавляется, что экспорт электроэнергии сегодня отсутствует. Зато импорт 1 декабря незначительный и осуществляется преимущественно в дневные часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 177 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 34 МВт.

Экономическая правда.

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