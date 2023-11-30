Негода та бойові дії залишили без світла 633 населені пункти – Міненерго

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Станом на ранок 30 листопада через негоду та бойові дії без світла 633 населених пункти, планові відключення не застосовуються.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

"На ранок через негоду знеструмлено 191 населений пункт, найбільше - в Одеській і Сумській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі. Ще 442 населених пункти без світла через бойові дії та технологічні порушення", – йдеться в повідомленні.

В міністерстві додають, що застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

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На Одещині через складні погодні умови залишаються знеструмленими 109 населених пунктів – майже 25,6 тисячі абонентів. Бригади енергетиків працюють в аварійному режимі.

Також у Сумській області через несприятливі погодні умови відключено 49 населених пунктів (6,7 тисячі споживачів). Планується заживити абонентів упродовж дня. Внаслідок бойових дій і технічних проблем залишаються знеструмленими 107 населених пунктів – близько 12 тисяч точок обліку.

Додається, що загалом ситуація в українській енергосистемі стабільна та контрольована.

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Нагадаємо:

Внаслідок стрімкого зростання споживання електроенергії НЕК "Укренерго" 29 листопада залучало аварійну допомогу від Румунії та Польщі.