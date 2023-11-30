Увечері можливий дефіцит електроенергії – "Укренерго"

фото: укренерго

Станом на ранок 30 листопада через негоду залишається знеструмленим 191 населений пункт, у вечірні години - 16:00 - 18:00 - в енергосистемі можливий дефіцит електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

За словами держкомпанії, 29 листопада добовий максимум був зафіксований вранці, між 10:00 та 11:00.

"При середньодобовій температурі 0,4 °C він був на 3% вищий за відповідний показник поки що найхолоднішого дня осені – понеділка, 27 листопада (-2,3 °C).

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Причини - зменшення виробництва "зеленої" генерації через щільну хмарність та одночасне відновлення споживання в багатьох населених пунктах, що були знеструмлені через негоду", - йдеться у повідомленні.

Водночас 30 листопада прогнозована середньодобова температура значно нижча (-4 °C), що спонукає споживання зростати.

"Також на цей показник впливає одночасне підключення тисяч споживачів, які були знеструмлені через негоду. Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський цент "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00.

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Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо", - закликали в держкомпанії.

Також в "Укренерго" прозвітували, що ремонтні бригади повернули в роботу всі магістральні високовольтні лінії класом напруги 330 кВ в південному регіоні, що були пошкоджені через негоду. Надійність живлення регіону повністю відновлено.

"Обленерго продовжують заживлювати споживачів. Найбільш складна ситуація залишається в Одеській області. Негода додала відключень у Сумській області.

Загалом через негоду на ранок знеструмлено 191 населений пункт в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Сумській областях", - йдеться у звіті.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 442 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена ТЕЦ в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялось, можливості для електропостачання обмежені.

Крім цього, у роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.

Експорт електроенергії 30 листопада відсутній. Імпорт здійснюється переважно в нічні та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг - 690 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 275 МВт. З 28 листопада технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови зросла до 1700 МВт.

Економічна правда