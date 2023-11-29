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Через дефіцит в енергосистемі "Укренерго" залучає аварійну допомогу з Румунії та Польщі

Середа, 29 листопада 2023, 19:40 - Ігор Пилипів
 
getty images

Внаслідок стрімкого зростання споживання електроенергії НЕК "Укренерго" залучило аварійну допомогу від Румунії та Польщі.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький в етері телемарафону "Єдині новини".

"Ми зафіксували стрімке зростання споживання електроенергії після того, як було повернути світло в кількасот населених пунктів. Очевидно, що люди почали досить інтенсивно споживати електроенергію, після її тривалої відсутності. Подібні явища ми спостерігали й минулого року", – зазначив Кудрицький. 

За його словами, для покриття дефіциту Україна була змушена  залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії, щоб збалансувати енергосистему. Наразі "Укренерго" продовжує її залучати.

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Глава правління "Укренерго" закликав українців ощадливіше використовувати електроенергію.

Нагадаємо:

Станом на ранок 29 листопада без світла перебувають 368 населених пунктів в 9 областях, найскладніша ситуація в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Рівень споживання електроенергії стрімко зростає.

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Укренерго електроенергія Польща Румунія
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