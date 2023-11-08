Поставки російської нафти наближаються до чотиримісячного максимуму – Bloomberg

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Росія поставляє нафту через свої порти зі швидкістю, близькою до найвищої за останні 4 місяці.

Про це пише Bloomberg.

Так, за даними агентства, морські поставки нафти з Росії "мало змінилися" за чотири тижні до 5 листопада і становили 3,48 млн барелів на добу.

Показник знизився з 3,5 млн барелів на день, які поставляли щодня за період до 22 жовтня. Поставки в Азію впали до 2,93 млн барелів на добу порівняно з 3,03 млн барелів у період до 29 жовтня.

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Це також значно нижче пікового значення (близько 3,6 млн барелів на добу), зафіксованого в травні, зазначає Bloomberg.

"Тижневе падіння відображає зниження поставок із західних портів Росії на Чорному і Балтійському морях, яке було частково компенсоване збільшенням обсягів, що йдуть з експортних терміналів на тихоокеанському узбережжі.

Оскільки більша частина поставок минулого тижня припала на вищу ставку експортного мита за листопад, падіння тижневих доходів Кремля від експортного мита на нафту було приглушене. Тим часом середній чотиритижневий показник зростав 14-й тиждень поспіль, досягнувши нового максимуму за період з початку січня", - додає Bloomberg.

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Загальні нафтогазові доходи Москви в жовтні злетіли до найвищого рівня з квітня 2022 року завдяки високим цінам на нафту і паузі в державному субсидуванні нафтопереробних підприємств, зауважує агентство.

За звітний період до 5 листопада до Китаю відправили 1,1 млн барелів на добу, до Індії - 1,12 млн. Поставки до Болгарії становили в середньому близько 104 тис барелів на добу, до Туреччини - доставили 443 тис. Ще близько 103 тис барелів на добу припало на "невідомі напрямки", і більша частина цих вантажів проходить через Суецький канал, пише агентство.

За прогнозами аналітичної компанії Kpler, морські відвантаження російської нафти в листопаді можуть зрости на 200 тис барелів на добу порівняно з жовтнем, досягнувши рекордних значень з травня цього року. Компанії змушені перенаправляти нафту на експорт через ремонти на НПЗ, зазначає Bloomberg.

Економічна правда