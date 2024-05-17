Tesla серед лідерів: які авто українці найчастіше приганяли з США 

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 3,7 тис вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у квітні вживаних авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Порівняно з квітнем 2023 року, попит на "американців" з пробігом збільшився вдвічі. Найбільша частка з цієї кількості (47%) – машини з бензиновими двигунами.

Частка електромобілів становить 34%. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

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У топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 408 од.;

Tesla Model Y - 313 од.;

Ford Escape - 246 од.;

JEEP Cherokee - 232 од.;

Volkswagen Passat - 210 од.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 6 років.

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Нагадаємо:

У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області.