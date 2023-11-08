Ціни на нафту падають до 3-місячних мінімумів: дані з Китаю викликають занепокоєння щодо попиту

reuters

Ціни на нафту 8 листопада впали до тримісячного мінімуму, оскільки слабкі дані по експорту з Китаю викликали занепокоєння щодо світового попиту на викопне паливо.

Про це пише Financial Times.

Так, нафта марки Brent, міжнародний еталон, знизилася на 0,3% і торгувалася на рівні 81,39 дол за барель, в той час як американська нафта WTI впала у ціні на 0,4%, до 77,04 дол.

Китайський експорт у жовтні скоротився на 6,4% порівняно з попереднім роком, що виявилося нижче прогнозованого аналітиками падіння на 3,3%.

Реклама:

Помірне зміцнення долара, який цього тижня подорожчав приблизно на 0,6% щодо до кошика інших головних валют, також вплинуло на ціни на нафту, зробивши паливо більш дорогим для тих, хто тримає інші валюти.

Як пише Reuters, станом на 06:36 за Гринвічем ф'ючерси зросли до 81,76 дол за барель, а нафта WTI торгувалась по 77,35 дол за барель.

Перед цим обидва бенчмарки знизились до найнижчого рівня з 24 липня.

Реклама:

"Ринок явно менше стурбований потенційними перебоями в поставках на Близькому Сході і замість цього зосереджений на пом'якшенні балансу", - зазначили аналітики банку ING Уоррен Паттерсон і Єва Мантей в записці для клієнтів, посилаючись на пом'якшення жорстких умов поставок нафти.

Минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли майже на 12 мільйонів барелів, повідомили джерела Reuters, посилаючись на дані Американського інституту нафти.

Дані з Китаю, найбільшого світового імпортера сирої нафти, також викликали сумніви щодо перспектив попиту, додає агентство.

Імпорт сирої нафти другої найбільшої економіки світу в жовтні продемонстрував стійке зростання, але загальний експорт товарів і послуг Китаю скоротився швидше, ніж очікувалося, що посилило побоювання щодо ослаблення світового попиту.

З іншого боку, нафтовидобувна група ОПЕК очікує, що світова економіка зростатиме і стимулюватиме попит на паливо, незважаючи на економічні виклики, включаючи високу інфляцію і процентні ставки.

Економічна правда