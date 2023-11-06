Нафта зростає на тлі заяв Саудівської Аравії і РФ про продовження скорочення видобутку

reuters

Ціни на нафту зросли зранку 6 листопада, оскільки провідні експортери - Саудівська Аравія і РФ - заявили, що будуть дотримуватися додаткового добровільного скорочення видобутку нафти до кінця року, зберігаючи обмежену пропозицію.

Про це пише Reuters.

При цьому інвестори очікують посилення санкцій США щодо іранської нафти.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 55 центів, або на 0,65%, до 85,44 долара за барель до 07:00 за Гринвічем.

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Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 81,14 долара за барель, подорожчавши на 63 цента, або на 0,78%.

"Саудівська Аравія підтвердила, що продовжить додаткове добровільне скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу в грудні, щоб утримати видобуток на рівні близько 9 млн барелів на добу, повідомило джерело в міністерстві енергетики. Рішення Саудівської Аравії відповідало очікуванням аналітиків.

Росія також оголосила, що продовжить додаткове добровільне скорочення експорту нафти і нафтопродуктів на 300 тис барелів на добу до кінця грудня", - пише агентство.

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Аналітики ING зазначають, що в першому кварталі наступного року нафти буде в надлишку, "чого може бути достатньо, щоб переконати саудівців і росіян продовжити скорочення".

Минулого тижня контракти на нафту Brent і WTI зазнали другого поспіль тижневого падіння, втративши близько 6%, оскільки премія за геополітичний ризик зникла, коли американські дипломати зустрілися з регіональними лідерами, щоб обмежити ризик того, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом може призвести до ширшого конфлікту на Близькому Сході.

"Ринок не враховує занадто великий геополітичний ризик на поточних рівнях, тому він залишається ключовим фактором зростання", - сказав аналітик DBS Сувро Саркар.

Цього тижня інвестори очікують більше економічних даних з Китаю після того, як другий найбільший споживач нафти в світі опублікував розчаровуючі жовтневі дані по промисловому виробництву минулого тижня.

Аналітик IG з Сіднею Тоні Сікамор очікує, що цього тижня ціни на нафту будуть визначатися новинами з Близького Сходу і технічними графіками.

Економічна правда