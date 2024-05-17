OpenAI укладає угоду про перенесення вмісту Reddit у ChatGPT

Reddit співпрацює з OpenAI, щоб перенести свій контент у популярний чат-бот ChatGPT, що призвело до зростання акцій платформи соціальних мереж на 12% у розширеній торгівлі.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення компанії.

Угода підкреслює спробу Reddit вийти за межі рекламного бізнесу та є наслідком нещодавнього партнерства з Alphabet, щоб зробити його вміст доступним для навчання моделей ШІ Google.

ChatGPT та інші продукти OpenAI використовуватимуть інтерфейс програмування Reddit, за допомогою якого Reddit розповсюджує свій вміст, після нового партнерства.

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OpenAI також стане рекламним партнером Reddit, повідомили в компанії.

Раніше Reddit повідомив Reuters про укладання угоди з Alphabet на суму близько 60 млн дол на рік. Інвестори розглядають продаж своїх даних для навчання моделей штучного інтелекту як ключове джерело доходу за межами рекламного бізнесу Reddit.

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Apple наблизилася до угоди з OpenAI про використання технології ChatGPT в iPhone, що є частиною зусиль з впровадження функцій штучного інтелекту в свої пристрої.