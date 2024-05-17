OpenAI укладає угоду про перенесення вмісту Reddit у ChatGPT
Reddit співпрацює з OpenAI, щоб перенести свій контент у популярний чат-бот ChatGPT, що призвело до зростання акцій платформи соціальних мереж на 12% у розширеній торгівлі.
Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення компанії.
Угода підкреслює спробу Reddit вийти за межі рекламного бізнесу та є наслідком нещодавнього партнерства з Alphabet, щоб зробити його вміст доступним для навчання моделей ШІ Google.
ChatGPT та інші продукти OpenAI використовуватимуть інтерфейс програмування Reddit, за допомогою якого Reddit розповсюджує свій вміст, після нового партнерства.
OpenAI також стане рекламним партнером Reddit, повідомили в компанії.
Раніше Reddit повідомив Reuters про укладання угоди з Alphabet на суму близько 60 млн дол на рік. Інвестори розглядають продаж своїх даних для навчання моделей штучного інтелекту як ключове джерело доходу за межами рекламного бізнесу Reddit.
Нагадаємо:
Apple наблизилася до угоди з OpenAI про використання технології ChatGPT в iPhone, що є частиною зусиль з впровадження функцій штучного інтелекту в свої пристрої.