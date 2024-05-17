Honda інвестує 65 мільярдів доларів у розвиток технологій електромобілів

Honda Motor Co. планує збільшити інвестиції у технології електромобілів до приблизно 10 трильйонів ієн (65 мільярдів доларів США) протягом десяти років.

Про це повідомляє Kyodo.

Honda вкладатиме гроші у розвиток технологій електрокарів до 2030 фінансового року.

Інвестиції будуть спрямовані на підвищення конкурентоспроможності японського автовиробника з потужними закордонними конкурентами, такими як Tesla Inc. і китайська BYD Co.

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Honda прагне збільшити частку електромобілів та автомобілів на паливних елементах до 100% від загального обсягу продажів нових автомобілів у 2040 році.

Генеральний директор Honda Тошіхіро Мібе заявив, що індустрія електромобілів все ще тільки зароджується, але "в довгостроковій перспективі перехід на електромобілі продовжуватиметься стабільно".

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Нагадаємо:

Китайський автовиробник BYD розгляне можливість будівництва другого заводу в Європі у 2025 році, а до 2030 року компанія планує зайняти "провідну позицію" як виробник електрокарів у Європі.







