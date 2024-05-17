Обленерго змінили тривалість обмежень: один з регіонів може впоратися без відключень

Деякі з українських обленерго повідомили про зміну графіків погодинних відключень електроенергії побутовим споживачам, порівняно з анонсованими НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, у четвер ввечері "Укренерго" заявило, що графіки погодинних відключень у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Втім, "Запоріжжяобленерго" повідомило, що область може уникнути відключень за умови ощадливого споживання.

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"Доведені НЕК "Укренерго" для Запорізької області на 17 травня ліміти потужності дозволяють уникнути застосування в регіоні відключень для населення. Але - виключно за умови ощадливого споживання", - пише пресслужба "Запоріжжяобленерго".

Якщо рівень споживання електроенергії зростатиме, заради збереження стабільної роботи енергосистеми "Запоріжжяобленерго" буде змушено вдатися до погодинних відключень.

"Черкасиобленерго" повідомило про застосування графіків для однієї з черг (3 черги) з 06:00 до 08:00, а потім почергово (4, 5 та 6) з 20:00 до 24:00.

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"Чернігівобленерго" інформує про очікуваний дефіцит електроенергії в області лише ввечері з 21:00 до 23:00 та застосування обмежень електропостачання в цей час для другої черги відключення.

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Нагадаємо:

В "Укренерго" заявили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.

Після підвищення температури повітря планові або аварійні відключення електроенергії можуть бути скасовані за умови відсутності обстрілів, але ситуація в енергосистемі навряд покращиться.