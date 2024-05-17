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Київ та ще 4 області будуть зі світлом до вечора: ДТЕК розповів, коли почне виключати

П'ятниця, 17 травня 2024, 10:36 - Артур Крижний

Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині, але до 19:00 обмеження світла не передбачені.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Якщо в вашій домівці відсутня електрика, причиною може бути локальна аварія", - заявили у компанії.

Відтак, за попередньою вказівкою "Укренерго", з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення. Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або області.

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Нагадаємо:

В "Укренерго" заявили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

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В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах. 

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.

Після підвищення температури повітря планові або аварійні відключення електроенергії можуть бути скасовані за умови відсутності обстрілів, але ситуація в енергосистемі навряд покращиться.

електроенергія енергетика Україна ДТЕК споживання
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