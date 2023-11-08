Поставки российской нефти приближаются к четырехмесячному максимуму – Bloomberg

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Россия поставляет нефть через свои порты со скоростью, близкой к самой высокой за последние 4 месяца.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, по данным агентства, морские поставки нефти из России "мало изменились" за четыре недели до 5 ноября и составили 3,48 млн баррелей в сутки.

Показатель снизился с 3,5 млн баррелей в день, которые поставляли ежедневно за период до 22 октября. Поставки в Азию упали до 2,93 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,03 млн баррелей в период до 29 октября.

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Это также значительно ниже пикового значения (около 3,6 млн баррелей в сутки), зафиксированного в мае, отмечает Bloomberg.

"Недельное падение отражает снижение поставок из западных портов России на Черном и Балтийском морях, которое было частично компенсировано увеличением объемов, идущих с экспортных терминалов на тихоокеанском побережье.

Поскольку большая часть поставок на прошлой неделе пришлась на более высокую ставку экспортной пошлины за ноябрь, падение недельных доходов Кремля от экспортной пошлины на нефть было приглушено. Между тем средний четырехнедельный показатель рос 14-ю неделю подряд, достигнув нового максимума за период с начала января", - добавляет Bloomberg.

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Общие нефтегазовые доходы Москвы в октябре взлетели до самого высокого уровня с апреля 2022 года благодаря высоким ценам на нефть и паузе в государственном субсидировании нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает агентство.

За отчетный период до 5 ноября в Китай отправили 1,1 млн баррелей в сутки, в Индию - 1,12 млн. Поставки в Болгарию составляли в среднем около 104 тыс баррелей в сутки, в Турцию - доставили 443 тыс. Еще около 103 тыс баррелей в сутки пришлось на "неизвестные направления", и большая часть этих грузов проходит через Суэцкий канал, пишет агентство.

По прогнозам аналитической компании Kpler, морские отгрузки российской нефти в ноябре могут вырасти на 200 тыс баррелей в сутки по сравнению с октябрем, достигнув рекордных значений с мая этого года. Компании вынуждены перенаправлять нефть на экспорт из-за ремонтов на НПЗ, отмечает Bloomberg.

Экономическая правда