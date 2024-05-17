Підсумки тижня: ціни на нафту зросли на ознаках поліпшення світового попиту

Ціни на нафту зросли, причому світовий еталонний сорт Brent вперше за три тижні завершив тиждень збільшенням на ознаках поліпшення світового попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту марки Brent зросли на 21 цент, або на 0,25%, до 83,48 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 7 центів, або на 0,09%, до $79,30 за барель.

"Ціни на нафту WTI, схоже, знайшли короткостроковий мінімум/підтримку на рівні 78,40 доларів США за барель після 9%+ падіння з 26 квітня минулого тижня завдяки кільком обнадійливим факторам, таким як скорочення запасів нафти в США протягом двох тижнів поспіль і майбутнім "точковим" заходам стимулювання з боку Китаю", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін

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Ринки також підтримало зростання промислового виробництва в Китаї на 6,7% у квітні в річному обчисленні, оскільки відновлення у виробничому секторі країни набирає обертів, що вказує на можливе посилення попиту в майбутньому.

Зменшення запасів нафти та нафтопродуктів на основних світових торгових майданчиках також породило оптимізм щодо зростання попиту на нафту, змінивши тенденцію до зростання запасів, яка протягом попередніх тижнів чинила значний тиск на ціни на сиру нафту.

Останні економічні показники зі Сполучених Штатів додали оптимізму щодо глобального попиту. Споживчі ціни в США зросли менше, ніж очікувалося, у квітні, що посилило очікування зниження процентних ставок у країні.

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Економічна правда.