На Вінничині затримано агента ФСБ, який готував ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури

СБУ

У Хмільницькому районі Вінницької області затримано агента ФСБ, який був причетний до підготовки повітряних атак країни-агресора по об'єктах критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Для виконання ворожого завдання агент розвідував локації вузлових залізничних станцій, які, можливо, використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової. Також зловмисник намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Зловмисник мав передати отримані розвіддані "куратору" через анонімну поштову скриньку, вони мали містити точні координати та фото об'єктів інфраструктури з прив'язкою до місцевості та текстовими роз'ясненнями.

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Фігурант повідомив, що противник планував удари по транспортній та енергетичній інфраструктурі області з використанням ракет і дронів-камікадзе.

"У разі успіху ворожої операції російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту грошову винагороду розміром 100 тис. рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку. Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що ФСБ "евакуює" його на територію РФ", - наголошується в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента на етапі збору розвідданих для передання їх окупантам.

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Слідство встановило, що ним виявився 57-річний житель Хмільницького району, якого росіяни дистанційно завербували у травні цього року. В їхнє "поле зору" він потрапив через поширення прокремлівських поглядів на своїй сторінці в "Одноклассниках".

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, який ворожий агент використовував для зв'язку з представниками ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.