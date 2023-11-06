На Винничине задержан агент ФСБ, который готовил ракетные удары по объектам критической инфраструктуры

СБУ

В Хмельницком районе Винницкой области задержан агент ФСБ, который был причастен к подготовке воздушных атак страны-агрессора по объектам критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Для выполнения вражеского задания агент разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении передовой. Также злоумышленник пытался определить расположение ключевых электроподстанций региона и получить информацию об их техническом состоянии.

Злоумышленник должен был передать полученные разведданные "куратору" через анонимный почтовый ящик, они должны были содержать точные координаты и фото объектов инфраструктуры с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями.

Реклама:

Фигурант сообщил, что противник планировал удары по транспортной и энергетической инфраструктуре области с использованием ракет и дронов-камикадзе.

"В случае успеха вражеской операции российская спецслужба "гарантировала" своему агенту денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Средства должны были поступить на его банковскую карточку. Кроме того, после выполненного задания злоумышленник надеялся на то, что ФСБ "эвакуирует" его на территорию РФ", - отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента на этапе сбора разведданных для передачи их оккупантам.

Реклама:

Следствие установило, что им оказался 57-летний житель Хмельницкого района, которого россияне дистанционно завербовали в мае этого года. В их "поле зрения" он попал из-за распространения прокремлевских взглядов на своей странице в "Одноклассниках".

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон, который вражеский агент использовал для связи с представителями ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.