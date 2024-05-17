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Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти "Росатому"

П'ятниця, 17 травня 2024, 16:50 - Олексій Павлиш

Комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав законопроєкти про запровадження санкцій проти "Росатому" та осіб, що створюють загрози безпеці Запорізької АЕС.

Відповідні рішення ухвалили на засіданні комітету 16 травня, повідомляє Мніістерство енергетики України.

Тепер ці проєкти законів буде винесено на розгляд Палати представників Конгресу США.

"Позитивне рішення Комітету - це важливий сигнал, який свідчить про рішучість наших американських партнерів щодо введення санкції проти "Росатому". Це надзвичайно важливий крок для покарання росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Законопроєкт щодо санкцій проти "Росатому" має на меті покласти край залежності США від атомної енергетики РФ. Документом пропонується замінити російських постачальників виробниками зі США та країн-союзників, а також обмежити доступ уряду Росії до доходів у вигляді запровадження санкцій та експортного контролю проти "Росатому", додали в міністерстві.

Інший законопроєкт передбачає накладення санкцій на осіб, що "поставили під загрозу цілісність, безпеку або підірвали оперативний контроль України над ЗАЕС". Серед відповідних механізмів, зокрема, передбачено блокування активів, анулювання американської візи та штрафи щодо підсанкційних осіб.

Нагадаємо:

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Президент США Джо Байден 13 травня підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії.

Економічна правда

США Росія атомна енергетика санкції
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