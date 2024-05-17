Volkswagen та Renault не домовилися про спільний електромобіль – Reuters 

Німецький автовиробник Volkswagen відмовився від переговорів з автоконцерном Renault про спільну розробку доступної електричної версії автомобіля Twingo, що стало невдачею для зусиль автовиробників ЄС, спрямованих на боротьбу з китайськими конкурентами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що зрив переговорів може означати для німецького автовиробника доведеться самостійно розробляти власний доступний електромобіль (EV). Renault продовжить розробку свого електричного Twingo, вихід якого на ринок запланований на 2026 рік.

"Обидві компанії сподіваються, що спільна робота дозволить скоротити витрати, які є ключовою перешкодою для європейських автовиробників перед обличчям дешевших автомобілів з Китаю", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Видання з посиланням одного з джерел стверджує, що компаніям не вдалося досягти згоди після кількох місяців переговорів. Інше джерело повідомило, що угода була дуже близькою, але VW вийшов з переговорів і вирішив розробити власний автомобіль.

Наразі в VW очікують, що рішення щодо плану розвитку електромобілів очікується протягом декількох тижнів. Томас Шефер, генеральний директор бренду Volkswagen, заявив, що хоче випустити недорогий електромобіль до 2027 року.

Крім того, Renault продовжить роботу над Twingo без VW, але також залишається відкритим для пропозицій співпраці від інших партнерів.

Реклама:

Це також удар по сподіваннях генерального директора Renault Луки де Мео на більшу співпрацю між європейськими автовиробниками проти їхніх китайських конкурентів, подібно до Airbus, який має акціонерів і працює в усіх європейських країнах.

Додається, що китайські автовиробники швидко проникають на європейський ринок, змушуючи таких виробників, як Renault і VW, скорочувати витрати і прискорювати час, необхідний для виведення нової моделі на ринок.

Європейські автовиробники прагнуть виробляти менші електромобілі вартістю нижче 20 тис євро, щоб допомогти їм конкурувати з китайськими брендами, такими як BYD.

Також читайте: Китайські електромобілі завойовують ЄС. Як європейці відповідають?

Економічна правда.