"Укрнафтобуріння" сподівається на повернення спецдозволів на Сахалінському родовищі

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" сподівається, що 20 травня 2024 р. суд зможе повернути українським підприємствам анульовані спецдозволи, через що було зупинено видобуток на Сахалінській площі в Харківській області.

Про це "Економічній правді" повідомила пресслужба підприємства.

Зазначається, що через зупинку видобутку на Сахалінському родовищі держава щорічно втрачає 10 млрд грн податків і дивідендів та 500 млн кубометрів газу.

"Газовидобувна компанія під контролем держави має видобувати газ та приносити державі прибуток, особливо у такий скрутний для української енергетики час. 500 млн кубометрів газу - це вагомий ресурс, що точно допоможе українцям пройти наступну зиму, - заявляє голова правління "Укрнафтобуріння" Олег Мальчик.

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У пресслужбі нагадали, що газ не видобувається з 1 грудня 2023 року. За даними підприємства, орієнтовні втрати досягають 5 млрд грн та 250 млн кубометрів газу.

"Причина зупинки видобутку - рішення Шостого апеляційного адміністративного суду (ШААС), який за заявою Державної служби геології та надр України скасував наказ Держгеонадра №204", - повідомили в компанії.

В результаті було анульовано спецдозвіл "Укрнафтобуріння" на видобуток на Сахалінському родовищі, а також 17 спецдозволів 15 інших компаній. Зокрема - АТ "Українські енергетичні машини".

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За інформацією "Укрнафтобуріння", АТ "Українські енергетичні машини" подало апеляційну скаргу. 16 січня 2024 року ШААС своєю ухвалою вже відмовив їм у відкритті провадження. Однак 1 квітня Постановою Верховного Суду касаційну скаргу АТ "Українські енергетичні машини" частково задоволено. Тому вже 29 квітня ШААС відкрив апеляційне провадження за скаргою АТ "Українські енергетичні машини" та призначив дату розгляду.

"20 травня 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд почне розгляд апеляційної скарги АТ "Українські енергетичні машини" на ухвалу Київського окружного адміністративного суду від 09.08.2023 року. Колектив "Укрнафтобуріння" сподівається, що рішення у справі №2а-7778/09/2670 дозволить підприємству працювати на енергетичну незалежність України", - зазначили в пресслужбі.

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Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА у березні закликало РНБО та Верховну Раду розв'язувати питання з видобутком на Сахалінському родовищі на законодавчому рівні, оскільки держава втрачатиме мільярди гривень на рік.

"АРМА закликає РНБО та народних депутатів України розглянути можливість законодавчого розв'язання питання з видобутком. А саме: дозволити видачу спецдозволу на роботу на Сахалінському родовищі без проведення аукціону на підставі договору про управління, укладеного з Національним агентством". – йшлося в повідомленні.