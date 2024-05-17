Microsoft почала відключати російські компанії від хмарних сервісів

Корпорація Microsoft почала відключати російські компанії від своїх хмарних сервісів: це торкнулося підписок на Power BI, Visio, Project.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на групу компаній Softline.

Microsoft попередила російські фірми про майбутнє відключення від деяких типів корпоративного софту в середині березня, у компанії це пояснили санкціями Євросоюзу.

"З 16 травня Microsoft дійсно почала віялові зупинки підписок у CSP, ми фіксуємо відключення по 5-10 нашим клієнтам", - розповіли в Softline, компанії втратили підписки на Power BI, Visio, Project.

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У Microsoft раніше пояснили, що санкції Євросоюзу з 20 березня 2024 року забороняють їй постачати організаціям, зареєстрованим у Росії, певне ПЗ для управління або проэктування, включно з хмарними рішеннями.

Microsoft зобов'язана дотримуватися нормативних актів ЄС і торговельних законів у всіх юрисдикціях, де вона здійснює свою діяльність, йшлося в листі компанії, який один з її партнерів отримав 14 березня.

Нагадаємо:

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У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Microsoft оголосила про призупинення продажів продуктів і послуг у Росії. Повідомлялось, що Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії.

У серпні минулого року стало відомо, що компанія перестане продовжувати підписки на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) корпоративним клієнтам у Росії після 30 вересня через санкції.

Економічна правда