У Yasno пояснили, чому графіки обмежень світла іноді не співпадають з відключеннями

Енергетики пояснили, що у графіках обмеження енергопостачання існує три зони, які описують, коли буде світло. Зокрема, при світло-сірій зоні постачання електрики не гарантується і залежить від наявних обсягів генерації.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Так, він пояснює, що у графіках планових відключень є три зони:

Темно-сіра - електроенергії точно немає та діють графіки.

Світло-сіра - постачання є тільки тоді, коли обсягів енергогенерації вистачає.

Біла - світло гарантовано є.

Зокрема вчора, щоб дотриматися лімітів, енергетикам потрібно було вимушено відключати електропостачання й у світло-сірих зонах графіку.

Реклама:

"Звісно, це може видаватися несправедливим: світла немає сім годин, потім півтори-дві години є (закладаю час на перемикання), а потім знову немає. Проте прошу поставитися із розумінням до ситуації. Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації", - додав Коваленко.

Читайте також: Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Нагадаємо:

Реклама:

В "Укренерго" заявили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.

Після підвищення температури повітря планові або аварійні відключення електроенергії можуть бути скасовані за умови відсутності обстрілів, але ситуація в енергосистемі навряд покращиться.

Деякі з українських обленерго повідомили про зміну графіків погодинних відключень електроенергії побутовим споживачам, порівняно з анонсованими НЕК "Укренерго".