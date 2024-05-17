У Yasno пояснили, чому графіки обмежень світла іноді не співпадають з відключеннями
Енергетики пояснили, що у графіках обмеження енергопостачання існує три зони, які описують, коли буде світло. Зокрема, при світло-сірій зоні постачання електрики не гарантується і залежить від наявних обсягів генерації.
Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
Так, він пояснює, що у графіках планових відключень є три зони:
- Темно-сіра - електроенергії точно немає та діють графіки.
- Світло-сіра - постачання є тільки тоді, коли обсягів енергогенерації вистачає.
- Біла - світло гарантовано є.
Зокрема вчора, щоб дотриматися лімітів, енергетикам потрібно було вимушено відключати електропостачання й у світло-сірих зонах графіку.
"Звісно, це може видаватися несправедливим: світла немає сім годин, потім півтори-дві години є (закладаю час на перемикання), а потім знову немає. Проте прошу поставитися із розумінням до ситуації. Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації", - додав Коваленко.
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Нагадаємо:
В "Укренерго" заявили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.
В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.
Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.
Після підвищення температури повітря планові або аварійні відключення електроенергії можуть бути скасовані за умови відсутності обстрілів, але ситуація в енергосистемі навряд покращиться.
Деякі з українських обленерго повідомили про зміну графіків погодинних відключень електроенергії побутовим споживачам, порівняно з анонсованими НЕК "Укренерго".