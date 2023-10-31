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Кабмін затвердив членів наглядової ради "Оператора ГТС України"

Вівторок, 31 жовтня 2023, 19:19 - Анастасія Дячкіна

Кабінет міністрів затвердив трьох незалежних членів наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України" та одного представника держави.

Про це повідомляє Міністерство економіки України. 

Незалежними членами стали:

  • Девід Чарльз Девіс (Велика Британія, невиконавчий директор, голова комітету з аудиту "Петрофас Лімітед", член наглядової ради та комітету з аудиту Wienerberger AG, Австрія);
  • Ян Чадам (Польща, доцент економічного факультету Університету Марії Кюрі-Склодовської, член наглядової ради Люблінській аеропорт С.А, Польща, раніше – член наглядової ради "Магістральні газопроводи України");
  • Сергій Коновець (Україна, фінансовий директор Торвелл Холдинг Лімітед, раніше – член наглядової ради АТ "Укрексімбанк". 

Представницею держави у наглядовій раді ОГТСУ призначили заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук.

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Формування наглядової ради ОГТС до кінця жовтня 2023 року є зобов’язанням України перед Міжнародним валютним фондом. 

Нагадаємо: 

У вересні Кабінет міністрів передав Міненерго частку в статутному капіталі Оператора ГТС України, якою володіли "Магістральні газопроводи України".

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ГТС Кабмін енергетика
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