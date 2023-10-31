Кабмін затвердив членів наглядової ради "Оператора ГТС України"
Вівторок, 31 жовтня 2023, 19:19 -
Кабінет міністрів затвердив трьох незалежних членів наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України" та одного представника держави.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Незалежними членами стали:
- Девід Чарльз Девіс (Велика Британія, невиконавчий директор, голова комітету з аудиту "Петрофас Лімітед", член наглядової ради та комітету з аудиту Wienerberger AG, Австрія);
- Ян Чадам (Польща, доцент економічного факультету Університету Марії Кюрі-Склодовської, член наглядової ради Люблінській аеропорт С.А, Польща, раніше – член наглядової ради "Магістральні газопроводи України");
- Сергій Коновець (Україна, фінансовий директор Торвелл Холдинг Лімітед, раніше – член наглядової ради АТ "Укрексімбанк".
Представницею держави у наглядовій раді ОГТСУ призначили заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук.
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Формування наглядової ради ОГТС до кінця жовтня 2023 року є зобов’язанням України перед Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо:
У вересні Кабінет міністрів передав Міненерго частку в статутному капіталі Оператора ГТС України, якою володіли "Магістральні газопроводи України".
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