Єврокомісія може оштрафувати Microsoft через ШІ-додаток у Bing

Європейська комісія може оштрафувати компанію Microsoft, якщо вона не надасть адекватну інформацію про ризики, пов'язані з функціями генеративного штучного інтелекту в пошуковій системі Bing до 27 травня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Єврокомісія заявила, що стурбована поширенням фейків і автоматизованими маніпуляціями з послугами, які можуть ввести в оману виборців. Вона заявила, що посилює примусові заходи з цього питання, оскільки не отримала відповіді на запит на інформацію, надісланий 14 березня.

Якщо термін не буде дотримано, комісія може оштрафувати Bing на суму до 1% від загального річного доходу з періодичними штрафами до 5% від середньоденного доходу.

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Комісія також може оштрафувати компанію, якщо вона надасть неправдиву або оманливу інформацію.

Згідно з історичним Законом Європейського Союзу про цифрові послуги, який набув чинності минулого року, технологічні компанії зобов'язані докладати більше зусиль для боротьби з незаконним і шкідливим контентом на своїх платформах.

Генеративний ШІ є одним із ризиків, визначених комісією для цілісності виборчих процесів, зокрема для майбутніх виборів до Європейського парламенту в червні.

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Нагадаємо:

OpenAI запускає інструмент, який може розпізнавати зображення, створені генератором зображень DALL-E 3. Сталося це на тлі зростаючого занепокоєння щодо впливу контенту, створеного штучним інтелектом, на цьогорічні світові вибори.