Словацькі перевізники з 1 грудня блокуватимуть пункт на кордоні з Україною

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) вирішив почати блокування прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Рішення про блокування пункту перетину на кордоні з Україною ухвалила президія UNAS після переговорів із Міністерством транспорту Словаччини.

Зазначається, що перехід буде заблокований перевізниками з 1 грудня о 15:00 "до подальшого повідомлення".

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Нагадуємо:

Цього місяця редставники UNAS уже блокували на годину пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке" зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями.

Вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

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Раніше, 6 листопада, польські далекобійники розпочали свій протест, вимагаючи від ЄС відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до Євросоюзу, і для водіїв із ЄС, які в'їжджають в Україну, за винятком гуманітарної допомоги і військових вантажів.