Словацкие перевозчики с 1 декабря будут блокировать пункт на границе с Украиной

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) решил начать блокирование пограничного пункта "Вишне Немецкое – Ужгород".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

Решение о блокировании пункта пересечения на границе с Украиной принял президиум UNAS после переговоров с Министерством транспорта Словакии.

Отмечается, что переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 15:00 "до дальнейшего уведомления".

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Напоминаем:

В этом месяце представители UNAS уже блокировали на час пункт пересечения границы "Вишне Немецкое" со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими.

Они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это то же, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.

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Ранее, 6 ноября, польские дальнобойщики начали свой протест, требуя от ЕС восстановить разрешительную систему для украинских водителей, въезжающих в Евросоюз, и для водителей из ЕС, которые въезжают в Украину, за исключением гуманитарной помощи и военных грузов.