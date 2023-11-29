Словацкие перевозчики с 1 декабря будут блокировать пункт на границе с Украиной
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) решил начать блокирование пограничного пункта "Вишне Немецкое – Ужгород".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.
Решение о блокировании пункта пересечения на границе с Украиной принял президиум UNAS после переговоров с Министерством транспорта Словакии.
Отмечается, что переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 15:00 "до дальнейшего уведомления".
Напоминаем:
В этом месяце представители UNAS уже блокировали на час пункт пересечения границы "Вишне Немецкое" со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими.
Они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это то же, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.
Ранее, 6 ноября, польские дальнобойщики начали свой протест, требуя от ЕС восстановить разрешительную систему для украинских водителей, въезжающих в Евросоюз, и для водителей из ЕС, которые въезжают в Украину, за исключением гуманитарной помощи и военных грузов.