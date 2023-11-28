Словацькі перевізники погрожують блокуванням кордону для українських вантажівок з грудня 

Словацькі перевізники погрожують з 1 грудня заблокувати головний пункт пропуску країни на кордоні з Україною, якщо не будуть вжиті заходи щодо обмеження конкуренції з боку українських перевізників.

Про це повідомив голова Спілки автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) Станіслав Скала, пише Reuters.

За його словами, UNAS дочекається реакції Міністерства транспорту Словаччини до 30 листопада, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

Скала додав, що 4 грудня в Брюсселі відбудеться зустріч європейських міністрів транспорту, але він не покладав великих надій на якийсь прорив.

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"Схоже, ні українська сторона, ні (Європейська – ЕП) комісія не бажають відступати", – сказав він.

Нагадаємо:

Одна з асоціацій польських перевізників, не залучена до блокування кордону з Україною, запропонувала своє бачення компромісу, що частково задовольнив би інтереси блокувальників.

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