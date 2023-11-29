На кордоні Польщі з Україною заблоковані чотири пункти пропуску, в чергах стоять 2 450 вантажівок 

Блокада з боку польських перевізників триває на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Україною, у чергах, за даними польської сторони, стоять 2 450 вантажівок.

Про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"На напрямках, де блокування розпочалося 6 листопада, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок – 1650 вантажівок: Ягодин – 400. Рава-Руська – 600, Краківець – 650. Крім того, у Шегині очікують 800 вантажівок. Блокування на цьому напрямку з 27 листопада триває цілодобово", – сказав речник.

Водночас станом на ранок українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі. В бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 500 вантажівок.

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Із Угорщини станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 690 вантажівок.

Нагадаємо:

Українські водії, які застрягли в Польщі через блокаду кордону місцевими перевізниками, влаштували у відповідь акцію протесту в Перемишлі, а також у прикордонному селі Медика.

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