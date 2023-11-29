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Українські водії в Польщі перекривали дорогу, протестуючи проти блокади кордону

Середа, 29 листопада 2023, 09:22 - Анастасія Дячкіна

Українські водії, які застрягли в Польщі через блокаду кордону місцевими перевізниками, влаштували у відповідь акцію протесту в Перемишлі, а також у прикордонному селі Медика.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Rmf24.

Близько 30 українських водіїв періодично виходили на пішохідний перехід і деякий час безперервно ходили по ньому, блокуючи рух автотранспорту.

Протест було влаштовано на автошляху №28 на виїзді з Перемишля у бік кордону і на цій же дорозі – у прикордонній Медиці.

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У результаті на трасі утворювалися значні затори. Попри це, як зазначається, акція пройшла у спокійній атмосфері.

Нагадаємо: 

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", що розташований на кордоні України з Польщею, відновив повноцінну роботу 28 листопада.

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Економічна правда
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