На кордоні з Польщею відновили рух вантажівок в одному з пунктів пропуску

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", що знаходиться на кордоні України з Польщею, відновив повноцінну роботу 28 листопада.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Станом на 18:30 електропостачання у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" відновлено. Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі", - розповіли у ДПСУ.

У відомстві уточнили, що у черзі на виїзд з України 55 вантажівок, а на в'їзд - 50. Черг з автобусів немає.

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Нагадуємо:

На тлі блокади кордону польськими перевізниками, 27 листопада, стало відомо, що 28 листопада припинить свою роботу пункт пропуску "Угринів-Долгобичув". Польська сторона пояснила це проведенням ремонтних робіт, які вимагають відключення електроенергії.