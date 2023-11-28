На кордоні з Польщею відновили рух вантажівок в одному з пунктів пропуску
Вівторок, 28 листопада 2023, 20:30 -
Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", що знаходиться на кордоні України з Польщею, відновив повноцінну роботу 28 листопада.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Станом на 18:30 електропостачання у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" відновлено. Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі", - розповіли у ДПСУ.
У відомстві уточнили, що у черзі на виїзд з України 55 вантажівок, а на в'їзд - 50. Черг з автобусів немає.
Реклама:
Нагадуємо:
На тлі блокади кордону польськими перевізниками, 27 листопада, стало відомо, що 28 листопада припинить свою роботу пункт пропуску "Угринів-Долгобичув". Польська сторона пояснила це проведенням ремонтних робіт, які вимагають відключення електроенергії.
Реклама: