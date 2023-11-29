На границе Польши с Украиной заблокированы четыре пункта пропуска, в очередях стоят 2 450 грузовиков

Блокада со стороны польских перевозчиков продолжается на четырех пунктах пропуска на границе с Украиной, в очередях, по данным польской стороны, стоят 2450 грузовиков.

Об этом сообщил Укринформу спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"На направлениях, где блокировка началась 6 ноября, по информации польских пограничников, по состоянию на утро – 1650 грузовиков: Ягодин – 400. Рава-Русская – 600, Краковец – 650. Кроме того, в Шегини ожидают 800 грузовиков. Блокировку на этом направлении 27 ноября продолжается круглосуточно", – сказал спикер.

В то же время по состоянию на утро украинско-словацкая граница разблокирована, грузовики пропускают в штатном режиме. В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 500 грузовиков.

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Из Венгрии на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 690 грузовиков.

Напомним:

Украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады границы местными перевозчиками, устроили ответную акцию протеста в Перемышле, а также в приграничном селе Медика.

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