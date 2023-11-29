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Курс валют на 29 листопада: скільки коштують долар та євро

Середа, 29 листопада 2023, 11:40 - Анастасія Дячкіна

29 листопада готівкова гривня на "чорному ринку" та у банках залишається стабільною. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11.10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,15 – 37,53 грн проти котирувань у 37,11 – 37,55 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,50 – 41,05 грн проти курсу 40,76 – 40,92 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,23 - 37,7 грн (курс на 28 листопада – 37,25 - 37,7 грн);
  • Євро – 40,5 - 41,1 грн (курс на 28 листопада – 40,5 - 41,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,85 - 37,35 грн;
  • Ощадбанк – 37,1 - 37,7 грн;
  • Укрексімбанк – 37 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,4 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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