Курс валют на 10 листопада: скільки коштують долар та євро
10 листопада готівкова гривня продовжує слабшати щодо євро на "чорному ринку", щодо долара коливається у межах кількох копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,39 – 37,69 грн проти котирувань у 37,26 – 37,68 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,13 – 40,34 грн проти курсу 40,11 – 40,36 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,25 - 37,7 грн (курс на 9 листопада – 37,27 - 37,7 грн);
- Євро – 39,9 - 40,45 грн (курс на 9 листопада – 39,8 - 40,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37 - 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37 - 37,7 грн;
- Укрексімбанк – 37,25 - 37,85 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.
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Нагадуємо:
Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.
Тим не менш, гривневі надходження від продажу іноземної валюти з рахунків Державного казначейства після скасування фіксованого курсу долара, були на 45,18 млн грн меншими, аніж могли бути у разі, якби курс залишався фіксованим.