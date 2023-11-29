Курс валют на 29 ноября: сколько стоят доллар и евро

29 ноября наличная гривна на "черном рынке" и в банках остается стабильной.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,15 - 37,53 грн против котировок в 37,11 - 37,55 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,50 – 41,05 грн против курса 40,76 – 40,92 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,23 – 37,7 грн (курс на 28 ноября – 37,25 – 37,7 грн);

Евро – 40,5 – 41,1 грн (курс на 28 ноября – 40,5 – 41,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,85 – 37,35 грн;

Ощадбанк – 37,1 – 37,7 грн;

Укрэксимбанк – 37 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,4 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.