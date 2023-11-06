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Курс валют на 6 листопада: скільки коштують долар та євро 

Понеділок, 6 листопада 2023, 09:52 - Анастасія Дячкіна

На 6 листопада готівкова гривня поступово зміцнюється на "чорному ринку" та стабільна щодо долара у банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:35 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,36 – 37,7 грн проти котирувань у 37,61 – 37,75 грн 3 листопада. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,12 – 40,4 грн проти курсу 40 – 40,2 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,4 - 37,89 грн (курс на 3 листопада – 37,4 - 37,89 грн);
  • Євро – 39,8 - 40,4 грн (курс на 3 листопада – 39,8 - 40,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,9 - 37,5 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 - 37,95 грн;

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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Читайте також: Більше не фіксований. НБУ перейшов до гнучкого курсу. Що буде з гривнею?

Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.




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