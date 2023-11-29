Украинские водители в Польше перекрывали дорогу, протестуя против блокады границы
Среда, 29 ноября 2023, 09:22 -
Украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады границы местными перевозчиками, устроили ответную акцию протеста в Перемышле, а также в приграничном селе Медика.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RMF24.
Около 30 украинских водителей периодически выходили на пешеходный переход и некоторое время ходили по нему, блокируя движение автотранспорта.
Протест был устроен на автодороге №28 на выезде из Перемышля в сторону границы и на этой же дороге – в пограничной Медиrt.
Реклама:
В результате на трассе образовывались значительные пробки. Несмотря на это, отмечается, акция прошла в спокойной атмосфере.
Напомним:
Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев", расположенный на границе Украины с Польшей, возобновил полноценную работу 28 ноября.
Реклама:
Реклама: