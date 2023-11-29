Украинские водители в Польше перекрывали дорогу, протестуя против блокады границы

Украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады границы местными перевозчиками, устроили ответную акцию протеста в Перемышле, а также в приграничном селе Медика.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RMF24.

Около 30 украинских водителей периодически выходили на пешеходный переход и некоторое время ходили по нему, блокируя движение автотранспорта.

Протест был устроен на автодороге №28 на выезде из Перемышля в сторону границы и на этой же дороге – в пограничной Медиrt.

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В результате на трассе образовывались значительные пробки. Несмотря на это, отмечается, акция прошла в спокойной атмосфере.

Напомним:

Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев", расположенный на границе Украины с Польшей, возобновил полноценную работу 28 ноября.

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