"Скіфське золото" вдалося повернути в Україну завдяки СБУ та БЕБ

Колекцію "Скіфського золота" вартістю 1,5 млн доларів вдалося повернути в Україну завдяки матеріалам Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, згідно з підписаними угодами, усю старовинну колекцію мали повернути в Україну влітку 2014 року. Однак артефакти залишилися за кордоном, а посадовці кримських музеїв, які тоді переїхали до Києва, самоусунулися від виконання своїх обов'язків.

У зв'язку з цим того ж року було розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного перебування культурних цінностей за кордоном. Відтоді тривали процесуальні дії та судові процеси щодо повернення українських старожитностей.

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У межах кримінального провадження було зібрано матеріали, які дозволили Верховному Суду Нідерландів ухвалити остаточне рішення в цьому питанні на користь України.

Крім того, суд відхилив так звану "касаційну скаргу" окупаційних "адміністрацій музеїв" у тимчасово захопленому Криму про передачу їм українських артефактів.

"Ми повернули додому не просто цінності, які були вивезені з Криму 2013 року, а частинку своєї історії. Для СБУ, як і загалом для нашої держави, це справа символічна. Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй за законом", - заявив голова СБУ Василь Малюк.

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Тривають заходи щодо повернення в Україну інших елементів "Скіфського золота", вилучених у співпраці з правоохоронними органами іноземних держав.

Нагадуємо:

Наразі в Україні вже перебувають 565 старожитностей, які 2013 року були вивезені з Криму до ЄС для експонування в приватних європейських музеях.

Колекцію повернули навіть без стягнення витрат за зберігання музейних експонатів.

Боротьба за долю цих артефактів тривала майже 10 років за участю Міністерства юстиції та Міністерства культури України, повідомляє пресслужба СБУ.