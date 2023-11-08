Британія ввела санкції проти російського золотодобувного сектору

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Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило нові санкцій проти 29 фізичних та юридичних осіб, які працюють у російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах та підтримують їх.

Про це повідомляє пресслужба уряду Сполученого Королівства.

До санкційного списку потрапили, зокрема, найбільший російський золотопереробний завод, російські олігархи і бізнес а також треті країни, які підживлюють доходи Росії від війни.

"Ринки золота та нафти Росії мають тісні зв’язки з Кремлем і є важливими джерелами доходу для його незаконного вторгнення в Україну. Золото є значним джерелом доходу для військових зусиль Росії – одне з найвищих за вартістю після нафти та газу, яке принесло 12,6 мільярда фунтів стерлінгів російській економіці у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

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Під санкції потрапили мережа, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, відповідальна за переведення в Росію доходів від золота на суму понад $300 млн, - Paloma Precious DMCC, а також головна особа, що стоїть за компанією, Говард Джон Бейкер.

Також у новому списку два найбільших російських виробника золота - Nordgold (та дружини мільярдера Олексія Мордашова Марини, яка володіє 52% акцій) і Highland Gold та її власника Владислава Свіблова, власник групи компаній "Южуралзолото" Костянтин Струков, Уральська гірничо-металургійна компанія (УГМК), яка також виробляє кольорові метали та золото і вже перебуває під санкціями США.

Також під санкції потрапив найбільший російський афінажний завод "Красцветмет", Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) та Російська національна перестрахувальна компанія (РНПК) та інші компанії.

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Нагадуємо:

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі 8 серпня оголосив про нові "знакові" санкції, спрямовані на обмеження доступу Росії до закупівлі військового обладнання.