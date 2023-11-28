"Скифское золото" удалось вернуть в Украину благодаря СБУ и БЭБ

Коллекцию "Скифского золота" стоимостью 1,5 млн долларов удалось вернуть в Украину благодаря материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, согласно подписанным соглашениям, всю старинную коллекцию должны были вернуть в Украину летом 2014 года. Однако артефакты остались за границей, а должностные лица крымских музеев, которые тогда переехали в Киев, самоустранились от выполнения своих обязанностей.

В связи с этим в том же году было начато уголовное производство по фактам незаконного пребывания культурных ценностей за рубежом. С тех пор продолжались процессуальные действия и судебные процессы по возвращению украинских древностей.

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В рамках уголовного производства были собраны материалы, которые позволили Верховному Суду Нидерландов принять окончательное решение в этом вопросе в пользу Украины.

Кроме того, суд отклонил так называемую "кассационную жалобу" оккупационных "администраций музеев" во временно захваченном Крыму о передаче им украинских артефактов.

"Мы вернули домой не просто ценности, которые были вывезены из Крыма в 2013 году, а частичку своей истории. Для СБУ, как и в целом для нашего государства, это дело символическое. Оно показывает, что Украина никогда не отдаёт того, что принадлежит ей по закону" - заявил глава СБУ Василий Малюк.

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Продолжаются мероприятия по возвращению в Украину других элементов "Скифского золота", изъятых в сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств.

Напоминаем:

Сейчас в Украине уже находятся 565 древностей, которые в 2013 году были вывезены из Крыма в ЕС для экспонирования в частных европейских музеях.

Коллекцию вернули даже без взыскания расходов за хранение музейных экспонатов.

Борьба за судьбу этих артефактов длилась почти 10 лет при участии Министерства юстиции и Министерства культуры Украины, сообщает пресс-служба СБУ.