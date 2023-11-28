ВАКС заарештував ще одного підозрюваного у справі заволодіння коштами Держспецзв'язку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 30 млн грн ще одному підозрюваному у справі щодо заволодіння коштів Держспецзв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що 28 листопада за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору державного підприємства, яке підпорядковано Держспецзв’язку.

Колишній директор держпідприємства є підозрюваним у справі щодо заволодіння державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Держспецзв’язку засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

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Додається, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн.

Нагадаємо:

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20 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

Слідство з’ясувало, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив з посад голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

У Держспецзвʼязку відреагували на підозру ексголові Юрію Щиголю і заявила, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням законодавства. Відомство закликає утриматись від звинувачень посадовців до рішення суду.

Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя.

Під час обшуку в ексголови Держспецзвʼязку виявили 82 тис євро та 72 тис дол готівкою. Під час обшуку в Щиголя знайшли криптогаманець з 1,5 млн дол на рахунку, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач.

За словами прокурора, Щиголь також має у своєму розпорядженні 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USDT, що еквівалентно 1 201 928 дол, і 6,9 біткоїна (265 тис дол).

24 листопада ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, який підозрюється у заволодінні держкоштами на понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації, вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 10 млн грн колишньому заступнику голови Держспецзв'язку Віктору Жорі.

Економічна правда.