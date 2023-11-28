ВАКС арестовал еще одного подозреваемого по делу о завладении средствами Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 30 млн грн еще одному подозреваемому по делу о завладении средств Госспецсвязи.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что 28 ноября по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору государственного предприятия, которое подчинено Госспецсвязи.

Бывший директор госпредприятия является подозреваемым по делу о завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Госспецсвязи средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

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Добавляется, что суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн.

Напомним:

20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств.

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Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

В этот же день Кабинет Министров уволил с должностей главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.

В Госспецсвязи отреагировали на подозрение экс-главе Юрию Щиголю и заявили, что все закупки с 2020 года проводили с соблюдением законодательства. Ведомство призывает воздержаться от обвинений чиновников до решения суда.

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

Во время обыска у экс-председателя Госспецсвязи обнаружили 82 тыс евро и 72 тыс долл наличными. Во время обыска у Щиголя нашли криптокошелек с 1,5 млн долл на счету, рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Ткач.

По словам прокурора, Щиголь также располагает 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USDT, что эквивалентно 1 201 928 долл, и 6,9 биткоина (265 тыс долл).

24 ноября Щиголь вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 10 млн грн бывшему заместителю председателя Госспецсвязи Виктору Жоре.