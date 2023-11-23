ВАКС заарештував колишнього очільника Держспецзв’язку на 2 місяці 

Фото: Держспецзв'язку

Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Щиголь також може внести заставу – 25 мільйонів гривень.Розмір застави прокурори аргументували тим, що дохід Щиголя за останні роки становив 4,5 млн грн.

До того ж під час обшуку в ексголови Держспецзвʼязку виявили 82 тис євро та 72 тис дол готівкою. Під час обшуку в Щиголя знайшли криптогаманець з 1,5 млн дол на рахунку, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач.

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За словами прокурора, Щиголь також має у своєму розпорядженні 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USDT, що еквівалентно 1 201 928 дол, і 6,9 біткоїна (265 тис дол).

Нагадаємо:

20 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

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Слідство з’ясувало, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив з посад голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

У Держспецзвʼязку відреагувала на підозру ексголові Юрію Щиголю і заявила, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням законодавства. Відомство закликає утриматись від звинувачень посадовців до рішення суду.