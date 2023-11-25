Україна отримає військові кораблі для забезпечення "зернового коридору" – Зеленський

фото: ОП

Україна отримає військові кораблі від партнерів для захисту суден, що перевозять зерно, у Чорному морі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання УП на конференції Grain from Ukraine.

За словами президента, відновлення "зернового коридору" але вже без Росії є одним з найбільших досягнень України за рік.

"Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", – зазначив Зеленський.

Реклама:

Крім того, президент запевнив, що Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО, про які вже домовилися з партнерами.

"Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО. Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть", – наголосив Зеленський.

РФ 17 липня цього року заявила про свій вихід із "зернової угоди". Після цього Росія неодноразово атакувала українську портову зернову інфраструктуру.

Реклама:

Згодом Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів. Він буде використовуватися передусім для евакуації суден, які застрягли в українських портах.

Загалом тимчасовим коридором у Чорному морі, який Україна запустила після одностороннього виходу Росії з "зернової угоди", з українських портів вже вийшли понад 100 суден.

Читайте також: День народження "зернового коридору" і день кінця. Як Україна знову опинилася в морській блокаді та чим це загрожує

Нагадаємо:

Ввечері 8 листопада росіяни завдали удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини та влучили в цивільне судно під прапором Ліберії, загинув лоцман.

Рух суден до портів Великої Одеси по коридору, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, попри удар росіянами 8 листопада протирадіолокаційною ракетою Х-31П по цивільному судну в одному з портів.