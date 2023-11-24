Україна – третій постачальник агропромислової продукції в ЄС

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За 8 місяців 2023 року Україна посідає третє місце серед постачальників агропромислової продукції до Європейського Союзу.

Про це йдеться у звіті Єврокомісія.

Зазначається, що за період з січня по серпень 2023 року Україна експортувала до ЄС сільськогосподарської продукції на 7,96 млрд євро, що на 1, 48 млрд євро (23%) більше ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом до трійки лідерів імпортерів ЄС за 8 місяців 2023 року входять Бразилія, Велика Британія й Україна. А до десятки увійшли США, Китай, Туреччина, Індонезія, Аргентина, Республіка Свізерленд і Кот-д'Івуар.

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Також у серпні імпорт агропродовольчої продукції до ЄС збільшився на 5%, досягнувши 12,5 млрд євро, що на 15% нижче рівня серпня 2022 року.

Загалом імпорт за відповідний період 2023 року сягнув 107,4 млрд євро, що на 3% менше порівняно з таким же періодом 2022 року

Крім того, за 8 місяців 2023 року збільшився експорт сільськогосподарської продукції до РФ на 9% і Туреччини на 34%.

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Нагадаємо:

Торік експорт алкогольних напоїв та продуктів харчування приніс Україні 2,4 млрд дол. На харчову промисловість і напої припадає 4% українського експорту.