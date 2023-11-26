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ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт украинских портов

Воскресенье, 26 ноября 2023, 10:00 - Игорь Пилипив

Европейская комиссия выделит 50 млн евро для восстановления украинской портовой инфраструктуры, которая подверглась разрушениям в результате российских ударов.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X (Twitter).

В своем письме к президенту Зеленскому фон дер Ляйен отметила, что 50 млн евро от ЕС на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов должны способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем расширять наши "полосы солидарности" и выделим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы отправляем украинское зерно в мир", - написала президент Еврокомиссии.

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Также она добавила, что в октябре 2023 года Украина экспортировала зерно объемом 4,6 млн тонн, из которых 3,6 млн тонн - морским транспортом, а 1 млн тонн - железнодорожным и автомобильным транспортом.

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Напомним:

В рамках инициативы Grain from Ukraine Литва до конца этого года выделит 2 млн евро и готова повысить транзитные способности своих портов для украинского экспорта.

Украина получит военные корабли от партнеров для защиты судов, перевозящих зерно, в Черном море.

ЕС порты Украина экспорт зерно
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