ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт украинских портов

Европейская комиссия выделит 50 млн евро для восстановления украинской портовой инфраструктуры, которая подверглась разрушениям в результате российских ударов.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X (Twitter).

В своем письме к президенту Зеленскому фон дер Ляйен отметила, что 50 млн евро от ЕС на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов должны способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем расширять наши "полосы солидарности" и выделим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы отправляем украинское зерно в мир", - написала президент Еврокомиссии.

Реклама:

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD