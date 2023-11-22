Українці зможуть продати заморожені російські та білоруські рублі до кінця 2024 року

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Українці зможуть до кінця 2024 року одноразово продати білоруські та російські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах через неросійські та непідсанкційні банки.

Про це йдеться в поправці №62 до закону про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг №9422, за який проголосували 242 народних депутати, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що під час засідання Верховної Ради 22 листопада, депутати підтримали відповідну правку, яка дозволяє до 31 грудня 2024 року одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах, які було заморожено з початком повномасштабної агресії, через неросійські та непідсанкційні банки.

За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Мотовиловця, під час публікації закону до другого читання проведено консультації з НБУ.

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"Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, заблоковані. Ми дозволяємо одноразово їх продати, отримати гривні і спрямувати ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків", - пояснив Мотовиловець.

Економічна правда.